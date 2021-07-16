Evinde ruhsatsız silah ve kasaturalar bulunan şüpheli tutuklandı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, evinde ruhsatsız uzun namlulu otomatik tabanca, 7,65 milimetre çaplı 2 tabanca, 3 kasatura, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirilen N.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Saha ve analiz çalışmaları sonucu havaya ateş kişinin, N.A. olduğu belirlendi. N.A.'nın evinde ve mandırasında yapılan aramalarda; ruhsatsız uzun namlulu otomatik tabanca, 7,65 milimetre çaplı 2 tabanca, 3 kasatura, 5 şarjör ve 443 fişek ele geçirildi. Genel güvenliği tehlikeye soktuğu belirlenen ve gözaltına alınan N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-07-16 15:22:21



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