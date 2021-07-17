Kırıkkale'de kilit kavşakta bayram trafiği

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla araç yoğunluğu oluştu. Şehir merkezinden geçen yolun Ankara ve Samsun yönlerinde trafik durma noktasına geldi. Yolda zaman zaman maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-07-17 03:23:08



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