Kırıkkale'de kilit kavşakta bayram trafiği

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla araç yoğunluğu oluştu. Şehir merkezinden geçen yolun Ankara ve Samsun yönlerinde trafik durma noktasına geldi. Yolda zaman zaman maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-07-17 03:23:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.