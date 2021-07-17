43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte araç yoğunluğu oluştu. Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı. 43 ilin bağlantı noktası olan kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluk arttı. Bölgede yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yoğunluk dron ile de havadan görüntülendi. Yolda zaman zaman maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun bayramın 1'inci gününe kadar sürmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-07-17 13:55:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.