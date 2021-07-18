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43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği devam ediyor

İHA

43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği devam ediyor

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale'deki kilit kavşakta gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu "drone" ile havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı dolayısıyla yollara akın eden binlerce vatandaş, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale’deki kilit kavşakta trafiğe takıldı. AnkaraSamsun, KırıkkaleKayseri kara yolunda araçlar tampon tampona ilerleyebildi. Gece yarısı devam eden trafik yoğunluğu ise "drone" ile havadan görüntülendi.
Alınan tedbirlerde bayram tatili boyunca belirlenen bazı kavşaklar trafik işaretleri ve beton bariyerlerle kapatıldı. Trafiğin hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlandı.

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