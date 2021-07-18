Kırıkkale'de huzur ve güven uygulamasında sürücülere 60 bin 550 liralık ceza kesildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 21 sürücüye 60 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı 58 ekipten oluşan 187 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında 58'i motosiklet olmak üzere toplamda bin 150 araç kontrol edildi. Bin 385 kişi de Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulandı. 19 araca toplam 57 bin 550 Türk lirası idari para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan aranması olan 6 şüphelinin yakalandığı uygulamada, tescilsiz olduğu tespit edilen 2 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülerine de 2 bin 993 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

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