Kırıkkale Valiliği uyardı: Termometreler 40 dereceyi gösterecek

Kırıkkale Valiliği, Kurban Bayramı süresince hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkacağını belirtirken, yaşlı, çocuk ve kronik hastaların, saat 11.00 ile 16.00 arasında gereken tedbiri almalarını istedi.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince hava sıcaklıklarının artış göstereceğini ve mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerine çıkacağı belirtildi. En yüksek hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkacağı ifade edilirken, yaşlı, çocuk ve kronik hastaların, 11.00 ile 16.00 arasında gereken tedbiri almaları istendi.
Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen bölgemizde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının zamanla artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerine çıkması, hafta ortasından itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalması bekleniyor. Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının Kırıkkale'de 3840 derece civarında olacağı tahmin ediliyor" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.