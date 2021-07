Bayram namazı sonrası vatandaşlar Covid-19 aşısı oldu Nur Camii avlusunda aşı standı açıldı, vatandaşlara namaz çıkışı aşı uygulandı

Kırıkkale’de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı sonrası camii avlusunda açılan stantta korona virüs aşısı oldu.

Kırıkkale’de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Nur Camisi'ne gelen vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak cami içinde ve avluda saf tutup, bayram namazını kıldı. Kılınan namazın ardından teşrik tekbirleri eşliğinde dua edildi. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, verdiği vaazda aşının öneminden bahsederek, herkesin aşı olmasını gerektiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Nur Camii avlusunda aşı standı açıldı. Bayram namazından çıkan vatandaşlara Covid19 aşısı uygulandı. Sağlık görevlilerince, aşı olan vatandaşlara yan etkilerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

İlk aşını olan Mehmet Fatih Ballıoğlu (18), “Herkes aşı oluyor diye biz de aşı olduk. Devletimiz aşı olmamızı istiyor. İmam da deyince dedik bizde olalım. Gidelim bir aşımızı olalım dedik yetkililere. Elbet aşı vurulması lazım insanın. Zaten imamında dediği gibi son zamanlar da aşı vurulmayanların yüzde 97’si ölenlerden” dedi.

BionTech aşısı olduğunu ifade eden Ahmet Uğurer (21), “Bugün Nur Camisi’nde aşımızı olduk. BionTech aşısını uygulattık. Aşı olmak isteyenler bir an önce aşılarını vurunsun. Malum ülkemiz sıkıntıda. O yüzden bir an önce olsun diyorum. Koronayı da atlatalım diyorum” ifadesini kullandı.

Hastalıktan kurtulmak için bir an önce aşı olunması gerektiğini belirten Mustafa Tonga, “Devlete millete güvendiğimizden faydası olduğu için ikinciyi 4 ay önce olduyduk. Burada da yapıldığını duyduk memnun olduk. Allah razı olsun. Aşıyı hepimiz olmamız lazım hem de koşarak gelmemiz lazım. Hastalıktan kurtulmamız için bir an önce devletin önerdiği aşıları biran önce olmamız lazım. Bundan korkacak çekinecek bir şey yok” diye konuştu.

Ahmet Aktaş ise bayram namazının ardından ikinci doz aşısı olduğunu dile getirerek, aşının bir tedbir olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.