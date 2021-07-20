LPG'li otomobilde korkutan yangın

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Kırıkkale'de LPG'li otomobilin motor bölümünde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhami Ö. idaresindeki 06 L 3936 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen otomobilde maddi hasar oluştu. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

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