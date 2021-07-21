Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu. Memleketlerine veya tatil bölgelerine gitmek için bayramın ikinci gününü tercih eden vatandaşlar, kilit kavşak Kırıkkale'de trafiğe takıldı.

AnkaraSamsun D200 karayolundaki trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, öğlen saatlerinde bağlayan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluğun ise akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

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