Jandarma kimsesizlerin kimsesi oldu

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, "Jandarma kimsesizlerin kimsesidir" sloganıyla kentte yaşayan 80 yaş üstü vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek bayramını kutladı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 80 yaş üstü vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek adına bayram ziyaretleri gerçekleştirdi. Kapı kapı dolaşan jandarma görevlileri, köy ve kasabalarda ziyaret ettikleri yaşlı vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinledi. Vali Yunus Sezer'in talimatıyla yapılan bayramlaşma ziyaretlerinde hastalıkla ilgili bilgilendirmede de bulunan jandarma ekipleri, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in, Vali Yunus Sezer'in ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen'in de selamlarını iletti. Dini bayramlar ve özel günlerin dışında da ziyaretlerin süreceği bildirildi.

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