Balkondan düşen kedisi için dakikalarca göz yaşı döktü

Kırıkkale'de genç bir kız, birinci katın balkonundan düşen kedisi otomobilin motor kısmına girince dakikalarca gözyaşı döktü.

Kırıkkale'de Rauf Denktaş Bulvarı üzerindeki apartmanın birinci katından düşen kedi otomobilin motor bölümüne girdi. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkartamayan İlhan ailesi, durumu İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, kediyi otomobilden çıkartabilmek için yoğun bir çaba sarf etti. Otomobilden kaçan kedi, bu kez korkuluk ile tabelanın arasına sıkıştı.

Kendisini suçlu hisseden genç kız Ceyhan İlhan ise "Pamuk" isimli kedisi için dakikalarca gözyaşı döktü. İtfaiye ekipleri ise teselli etti. Yarım saatlik uğraşın ardından kedi, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kafesine konulup genç kıza teslim edildi. Genç kız ise bu kez mutluluktan gözyaşı döktü.

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