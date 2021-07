Covid-19 vaka sayılarında artış yaşandığı Kırıkkale'de, denetimler sıklaştırıldı Valilikten "aşı" çağrısı

Korona virüs (Covid19) pozitif vaka sayılarında artış gösteren Kırıkkale'de, maske ve sosyal mesafe denetimleri sıklaştırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1016 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre, haftalık Covid19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Kırıkkale, 99,11 oldu. Kentte vaka sayılarındaki artış nedeniyle denetimler sıklaştırıldı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi Uzmanları, kentin en işlek caddelerinde maske ve mesafe denetimi yaptı. Alışveriş mağazalarında da kontrollerini gerçekleştiren ekipler, firma sahiplerine "maskesiz müşteri almayın" uyarısında bulundu. Maskesiz vatandaşların kalabalık ortamda dolaşmalarına izin verilmedi. İkinci kez maskesiz yakalananlara da 3 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.



Valilikten "aşı" çağrısı

Artan vakalar nedeniyle de valilik, sosyal medya hesabından "aşı" çağrısı yaptı. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısının 99,11'e çıktığı belirtilen açıklamada, "Kontrollü normalleşme dönemindeyiz ve salgın halen devam ediyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanında kendimizi ve sevdiklerimizi korona virüsten korumanın en etkili yolu aşı olmaktır. Sağlık kurumlarımız ilk doz ve devam eden doz aşılar için her yerde hizmetinizde. Lütfen tedbirlere uyalım ve aşımızı olalım" ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.