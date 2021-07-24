Ölüm haberi üzerine karantinayı dediler



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, PCR testi pozitif olan kadın, temaslı olan eşi ve 2 çocuğu, karantinada olması gerekirken cenazeye katıldı. İhbar üzerine karantinayı ihlal ettiği anlaşılan aile KYK yurduna gönderilirken, karıkocaya 4 bin 50'şer TL ceza uygulandı.

Çalılıöz Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Zöhre Saygısız'ın, Kovid19 şüphesi ile yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, Zöhre Saygısız'ın yanı sıra kendisiyle temaslı eşi Emre Saygısız ve 2 çocuğu evlerinde izalosyona alındı. İzolasyon devam ettiği sırada aile, Emre Saygısız'ın annesinin vefat ettiğini öğrendi. Ölüm haberini alan aile, evi terk edip cenaze yerinde akrabaları ile bir araya geldi.

İhbar üzerine ailenin evine giden polis ekibi, Saygısız ailesinin evde olmadığını tespit etti. Bunun üzerine aileyi telefonla arayan ekip, evlerine dönmelerini sağladı. Karantinada olması gereken Zöhre ve Emre Saygısız çiftine 4 bin 50'şer TL ceza uygulandı. Karı koca ve 2 çocuğu, daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

'NASIL GİTMEM ANNEMİN CENAZESİNE'

Temaslı Emre Saygısız, kendisini ve ailesini yurda karantinaya götüren denetim ekiplerine, "Yok abi yaz cezayı. Annem vefat etti benim acım var. Raporu da sana gönderdim. Ben nasıl gitmeyim annemin cenazesine" diye sitem etti.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-07-24 01:57:32



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