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43 ilin geçiş güzergahında "son gün" trafik yoğunluğu: Kilit kavşakta yine aynı manzara İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı

İHA

43 ilin geçiş güzergahında "son gün" trafik yoğunluğu: Kilit kavşakta yine aynı manzara İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, bayram tatilinin son gününde de trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında önemli bir artışın olmadığını söyledi.
Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatilin son gününde de milyonlarca vatandaş geri dönüş için yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle SamsunAnkara ve KayseriKırıkkale kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar tampon tampona ilerleyebildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yoğunluk karşısında havadan ve karadan denetim yaptı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, trafikte alınan tedbirlerle ilgili Vali Yunus Sezer'den bilgi aldı. Kontrol noktasında sürücü ve yolcularla sohbet eden Erdil; hız sınırı, emniyet kemeri ve trafikte telefon kullanılmaması noktasında uyarılarda bulundu. Erdil, karanfil ve bilgilendirici broşür verdi.
Kurban Bayramı dolayısıyla İçişleri Bakanlığı’nın almış olduğu tedbirler hakkında bilgiler aktaran Erdil, 120 bin 372 tim ile 226 bin 586 personelin sahada görev yaptığını söyledi.
Bayram süresince sivil denetimlerin de yapıldığını ifade eden Erdil, büyük şehirlerden özellikle Anadolu’daki çeşitli illere giden otobüs taşımacılığında da sivil denetimlerin yapıldığını ve 690 sivil memurun 360 otobüste denetim yaptığını belirtti.
Bayram süresince 15 helikopter ve 76 drone ile yaklaşık bin 500 saat uçuş yapılarak havadan da denetimlerin yapıldığını kaydeden Erdil, "Bu bayramda özellikle 2426 Temmuz arasında bayramda dâhil ilk günler biraz trafik kazaları bizi ürküttü. Bayram süresince özellikle hem pandeminin getirdiği kapanmaya ilişkin normalleşme sürecinin hareketliliği, bayram hareketliliği ve yoğun bir sıcaklık olduğu nedeniyle vatandaşlarımız kırsala, turizm bölgelerine ve memleketlerine yöneldi. Hem insan trafiği hem de araç trafiği yüzde 30 civarında arttığını öngörüyoruz bu bayram süresince" dedi.
Erdil, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında önemli bir artışın olmadığını da sözlerine ekledi.
Ziyarette Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut da hazır bulundu.

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