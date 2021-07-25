Bakan Yardımcısı Erdil: 690 sivil memur, 1360 otobüsü denetledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Erdil: 690 sivil memur, 1360 otobüsü denetledi

DHA

Bakan Yardımcısı Erdil: 690 sivil memur, 1360 otobüsü denetledi


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kurban Bayramı süresince 226 bin 586 personelle alanda olduklarını belirterek, "Bayram süresince ayrıca sivil denetimler yapıldı. Özellikle büyükşehirlerden Anadolu'daki çeşitli illere olan otobüs taşımacılığında sivil denetimler yapıldı. 690 sivil memurumuz, gidiş dönüş 1360 otobüsümüzü denetledi" dedi.
Bakan Yardımcısı Erdil, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret ederek, Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'dan bilgi aldı. Erdil, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı olarak bayramda polis ve jandarmadan oluşan 226 bin 586 personelle alanda ve sahada olduklarını belirtti. Erdil, "Bu çerçevede denetim ve takiplerimizi yoğunlaştırdık. Bayram süresince ayrıca sivil denetimler yapıldı. Özellikle büyükşehirlerden Anadolu'daki çeşitli illere olan otobüs taşımacılığında sivil denetimler yapıldı. 690 sivil memurumuz, gidiş dönüş 1360 otobüsümüzü denetledi. Ayrıca 15 helikopter ve 76 dron ile yaklaşık 1500 saat uçuş yaparak havadan denetimler ve takipler yapıldı. Yine 1100 civarında modern araçlarımız var, onlar da kaza kara noktalarında aktif halde tutuldu ve topyekun alanda olundu" dedi.
'YARALAMALI KAZALARDA DA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ OLMADI'
Özellikle ölümlü trafik kazalarında azalma olduğunu ve can kaybının azaldığını söyleyen Erdil, "Bu sevindirici bir haber. Yaralamalı kazalarda da önemli bir artış olmadı. Trafik yüzde 30 artmasına rağmen yaralamalı kazalar da büyük ölçüde kontrol altında oldu. Bu bize şunu gösteriyor. Takipler, denetim ve alanda olmak, trafikte oluşan hasarları ve can kaybını büyük ölçüde kontrol altına alabileceğimizi gösteriyor. Kırıkkale önemli bir yer. 43 ilin Ankara'ya bağlandığı ana arter. Burada istikametin tutulması, trafiğin yönetimi, kontrol altına alınması çok önemli" diye konuştu.
Erdil, daha sonra Kırıkkale-Ankara karayolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasını ziyaret ederek, durdurulan araç sürücüleri ve yolculara kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunup, çiçek verdi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-07-25 15:41:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

43 ilin geçiş güzergahında "son gün" trafik yoğunluğu: Kilit kavşakta yine aynı manzara İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahında "son gün" trafik ...
2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
YEREL HABERLER 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Israrla maske takmak istemeyince “yaz cezamı” dedi: Bin 50 lira ceza uygulandı Kırıkkale’de 'maskem yok' bahanesine karşı önlem: Ekipler tek tek maske dağıttı Akraba olmayanlara 60 santimetre mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Israrla maske takmak istemeyince “yaz cezamı” dedi: ...
Vali Sezer, sevgi evlerinde kalan çocuklarla futbol oynadı
YEREL HABERLER Vali Sezer, sevgi evlerinde kalan çocuklarla futbol ...
Kurallar unutuldu, Kırıkkale´de vakalar arttı
YEREL HABERLER Kurallar unutuldu, Kırıkkale´de vakalar arttı
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de gece yarısı trafik yoğunluğu: Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu 43 ilin geçiş güzergahındaki trafik, 'drone' ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de gece yarısı trafik ...
Ölüm haberi üzerine karantinayı dediler
YEREL HABERLER Ölüm haberi üzerine karantinayı dediler
Karantinayı delip cenazeye gittiler: Pcr testi pozitif olan kadın ve ailesi karantina yurduna alındı
YEREL HABERLER Karantinayı delip cenazeye gittiler: Pcr testi ...
Mevsimlik işçilerin çocuklarına oyuncak sürprizi
YEREL HABERLER Mevsimlik işçilerin çocuklarına oyuncak sürprizi
Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu
YEREL HABERLER Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit ...
Covid-19 vaka sayılarında artış yaşandığı Kırıkkale'de, denetimler sıklaştırıldı Valilikten "aşı" çağrısı
YEREL HABERLER Covid-19 vaka sayılarında artış yaşandığı ...
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de 'dönüş' yoğunluğu
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de 'dönüş' yoğunluğu
Balkondan düşen kedisi için dakikalarca göz yaşı döktü
YEREL HABERLER Balkondan düşen kedisi için dakikalarca göz yaşı ...
Covid-19 vaka sayıları artış gösterdi, valilik "aşı" çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Covid-19 vaka sayıları artış gösterdi, valilik "aşı" ...
Kilit kavşak Kırıkkale'de, tatil dönüşü yoğunluğu
YEREL HABERLER Kilit kavşak Kırıkkale'de, tatil dönüşü yoğunluğu
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
YEREL HABERLER Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş ...