Bakan Yardımcısı Erdil: 690 sivil memur, 1360 otobüsü denetledi

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kurban Bayramı süresince 226 bin 586 personelle alanda olduklarını belirterek, "Bayram süresince ayrıca sivil denetimler yapıldı. Özellikle büyükşehirlerden Anadolu'daki çeşitli illere olan otobüs taşımacılığında sivil denetimler yapıldı. 690 sivil memurumuz, gidiş dönüş 1360 otobüsümüzü denetledi" dedi.

Bakan Yardımcısı Erdil, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret ederek, Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'dan bilgi aldı. Erdil, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı olarak bayramda polis ve jandarmadan oluşan 226 bin 586 personelle alanda ve sahada olduklarını belirtti. Erdil, "Bu çerçevede denetim ve takiplerimizi yoğunlaştırdık. Bayram süresince ayrıca sivil denetimler yapıldı. Özellikle büyükşehirlerden Anadolu'daki çeşitli illere olan otobüs taşımacılığında sivil denetimler yapıldı. 690 sivil memurumuz, gidiş dönüş 1360 otobüsümüzü denetledi. Ayrıca 15 helikopter ve 76 dron ile yaklaşık 1500 saat uçuş yaparak havadan denetimler ve takipler yapıldı. Yine 1100 civarında modern araçlarımız var, onlar da kaza kara noktalarında aktif halde tutuldu ve topyekun alanda olundu" dedi.

'YARALAMALI KAZALARDA DA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ OLMADI'

Özellikle ölümlü trafik kazalarında azalma olduğunu ve can kaybının azaldığını söyleyen Erdil, "Bu sevindirici bir haber. Yaralamalı kazalarda da önemli bir artış olmadı. Trafik yüzde 30 artmasına rağmen yaralamalı kazalar da büyük ölçüde kontrol altında oldu. Bu bize şunu gösteriyor. Takipler, denetim ve alanda olmak, trafikte oluşan hasarları ve can kaybını büyük ölçüde kontrol altına alabileceğimizi gösteriyor. Kırıkkale önemli bir yer. 43 ilin Ankara'ya bağlandığı ana arter. Burada istikametin tutulması, trafiğin yönetimi, kontrol altına alınması çok önemli" diye konuştu.

Erdil, daha sonra Kırıkkale-Ankara karayolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasını ziyaret ederek, durdurulan araç sürücüleri ve yolculara kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunup, çiçek verdi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-07-25 15:41:04



