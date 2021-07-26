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Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor Kırıkkale'de evinin bahçesinde Türk çoban köpekleri yetiştiriyor Çiftlik sahibi Nadir Kandıralı: "Köpek ırkımızın neslini kaybettirmemeye çalışıyorum"

İHA

Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor Kırıkkale'de evinin bahçesinde Türk çoban köpekleri yetiştiriyor Çiftlik sahibi Nadir Kandıralı: "Köpek ırkımızın neslini kaybettirmemeye çalışıyorum"

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde yaşayan Nadir Kandıralı, çocukluktan gelen sevgisiyle özel ırk olan Anadolu çoban köpeği, kangal, Aksaray malaklısı ve akbaşları özenle yetiştiriyor.
Anadolu ırkı heybetli çoban köpekleri, büyük gövdeleri ve yabani hayvanlara karşı sürüyü korumadaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. Uzun, ağır, çok kaslı ve sahiplenici oluşları onları diğer hayvanlara göre ön plana çıkarıyor. Bahşılı ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki Nadir Kandıralı da, evinin bahçesinde oluşturduğu alanda güçlü yapılarıyla ‘Anadolu aslanı’ olarak bilinen Aksaray malaklısı, iri gövdesiyle ‘bozkırın kralı’ olarak nitelendirilen Kangal, korumacılık özelliği yüksek Anadolu çoban köpeği ve akbaş cinslerine itina ile bakıyor.
Hayvan sevgisinin çocukluktan geldiğini kaydeden çiftlik sahibi Nadir Kandıralı, İHA muhabirine Anadolu ırkı çoban köpeklerinin cesaret ve koruyuculuğuyla tanındığına dikkat çekti.
Burada üretim de yaptıklarını kaydeden Kandıralı, “Çocukluktan geliyor bu sevgim benim. Ortaokul 7. sınıfa gidiyordum. Sokaktaki köpeklerle çok ilgileniyorum. Sokaktan bir köpeği tutup eve getiriyordum. Bizimkiler o zaman karşı çıkıyordu ama onlara sevgim hiç azalmadı. Yaşım ilerlemeye başladıkça kangal ırkını daha çok sevmeye başladım. 12 tane almaya karar verdim sahiplendim. Sonra üretimini yaptım çoğalttım. Bakıyorum, besliyorum. Bu süreç içerisinde ticaretini de yapıyorum ama bazı insanlar kötü amaçla yapıyor bunun ticaretini” ifadelerini kullandı.

"Köpek ırkımızın neslini kaybettirmemeye çalışıyorum"
Türk yöresine özel köpek ırkını çoğalttıklarını ve Türkiye'nin 81 iline gönderdiklerini anlatan Kandıralı, “Türk yöresinde olan köpek ırkımızın neslini kaybettirmemeye çalışıyorum. Çok nadir bulunan ırklar. Hepsinin de soyu sopu şampiyonluktan, derecelerden, birinciliklerden gelen köpeklerin ırkı. Bu köpeklerin bakımını nasıl yapıyorsun diyorlar. Gerekirse kendim yemem ama bu köpekleri doyururum. Gece saat kaçta olursa olsun kalkarım yalını yapar, ekmeğini suyunu veririm. Bakımları zor seviyorsan da katlanmak zorundasın” diye konuştu.

"Soyunda şampiyonluk varsa öne çıkıyor"
Elinde bulunan köpeklerin soyunda hep şampiyonluk ve derecelerin olduğuna işaret eden Nadir Kandıralı, sözlerini şöyle tamamladı:
“Arkadaki ırkım Boz Anadolu Çoban Köpeği dişilerim de o şekilde. Bunların ortalama 510 bin civarında satışları var. Büyüklerinde ortalama 152025 bin bu şekilde gidiyor. Soyunda şampiyonluk, güzellik gibi yarışmalarda dereceleri varsa eğer daha da güzel bir şekilde satılıyor.”

Emine teyzenin boyundan büyük köpeklere sevgisi şaşırtıyor
Görünüşü ve güçlü yapısı ile görenlerin korktuğu köpeklere gözü gibi bakan 62 yaşındaki Emine Kandıralı’nın da hayvan sevgisi görenleri imrendiriyor. Günün ilk ışıklarıyla özel ırkların bakımına başlayan Emine teyzeyi gören köpekler de kendisine ayrı bir sevgi gösterisinde bulunuyor.
Onları çocuk gibi sevdiğinden bahseden Emine Kandıralı ise “Hayvanların ekmeğini suyunu veriyorum. Yazık ağzı yok, dili yok günah. Uğraşıyoruz bunlarla başka bir iş olmayınca ne olacak. Hayvanları çocuk gibi seviyorum. Köpek olsun, kedi olsun, inek olsun, eşek olsun her ne olursa olsun hayvanları çok severim ben ilgilenirim. Köpeklerden korkmuyorum çünkü alıştı hayvanlar bana. Hayvanlar bana alıştı gördüğü zaman hepsi hoplarlar. Elimde ekmek yemek ile gelirken seviniyorlar. Alıştırdım kendime bunları” dedi.

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