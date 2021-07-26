Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, 1 haftada vaka sayısı en çok artan 5 il arasında açıkladığı Kırıkkale'de sıklaştı.

Kırıkkale'de maske ve sosyal mesafe kuralı unutulunca koronavirüs vakaları yeniden artmaya başladı. 100 bin kişide görülen vaka sayısı 65,30'dan 99,11'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 haftada vaka sayısı artan 5 il arasında açıkladığı kentte denetimler yoğunlaştı. İl Salgın Denetim ekipleri, kentin en işlek caddelerinde denetim yaptı. İş yeri sahiplerine bilgilendirmede bulunan ekipler, maskesiz yürüyen kişilere ise maske dağıttı. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-07-26 15:46:49



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