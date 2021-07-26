Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)IRAK'ın kuzeyi Hakurk'da Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin (27) şehadet haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin şehadet haberi, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerce ailesine iletildi. Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi. Şehit Çelebi'nin 11 ay önce evlendiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-07-26 23:57:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.