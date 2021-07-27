Kırıkkaleli şehit Çelebi, son yolculuğuna uğurlanıyor

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde 26 Temmuz günü, bölücü terör örgütü mensuplarınca makineli tüfek ile açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törende, Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Çelebi'nin naaşı, törenin yapılacağı Nur Camii'ne getirildi. Cenaze töreninin ardından Çelebi, Balışeyh ilçesinin Kırlangıç köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.