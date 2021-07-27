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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde, yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi, memleketi Kırıkkale'de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan makineli tüfek ile yapılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), şehit oldu. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Kırıkkale’ye uğurlandı.
Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Çelebi'nin naaşı, törenin yapılacağı Nur Camii’ne getirildi. Taziyeleri kabul eden annesi Hatun (48), babası Vehbi (52), eşi Ayşenur (25) ile kardeşleri Eren (18) ve Erdem (16) Çelebi, törende gözyaşlarını tutamadı. Geçen sene evlenen Çelebi'nin eşi Ayşenur Çelebi, ayakta durmakta zorlandı.
İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından öğlen vakti kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Çelebi, Balışeyh ilçesinin Kırlangıç köyündeki aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kültür Turizm Bakan Yardımcı Serdar Çam, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale milletvekilleri, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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