Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu

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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 36 kilogram kaçak tütün ve 40 bin makaron ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışma düzenlendi. Bu neticede il merkezinde K.Ö. ve Z.Y. isimli şahısların bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada 40 bin makaron, 36 kilogram tütün ve 20 kilogram nargile kömürü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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