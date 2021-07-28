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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, merkez ilçe köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldiği toplantıda sorun ve talepleri dinledi.
Valilik Konferans Salonu’nda düzenlenen ve bir önceki toplantıda gündeme getirilen sorunların çözüme kavuşup kavuşmadığına dair değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Vali Sezer, son günlerde köylerde de yaşanan su sıkıntısı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Covid19 salgınında kentte vaka sayılarında artış olduğunu ve aşı oranının düşük olduğunu kaydeden Vali Sezer, muhtarlardan vatandaşları aşı için yönlendirmelerini talep etti.
Toplantı, merkez ilçe köy ve mahalle muhtarlarının ayrı ayrı söz alarak sorun ve taleplerini aktarmalarının ardından sona erdi.
Vali Yunus Sezer’in muhtarlarla bir araya geldiği toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Ulu, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İdari ve Denetim Müdürü Ayfer Erçetin ve ilgili birim müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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