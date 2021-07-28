Kırıkkale'de 166 kaçak telefon malzemesi ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 166 adet gümrük kaçağı telefon malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde kaçak eşya satışı yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Y.M. isimli şahsın iş yerinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisine ulaştı. İş yerine düzenlenen operasyonda 113 cep telefonu ekranı, 53 cep telefonu arka kapağı olmak üzere toplam 166 adet gümrük kaçağı telefon malzemesi ele geçirildi. Söz konusu şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.