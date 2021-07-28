Kırıkkale'de orman yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de orman yangını

DHA

Kırıkkale'de orman yangını


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Balışeyh ilçesi Uzunlar köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ormanlık alandan çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekibi  sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 15.30 sıralarında Balışeyh ilçesi Uzunlar köyünde bulunan çam ormanlarında henüz tespit edilemeyen bir sebeple yaklaşık 10 dönümlük alanda yangın meydana gelmiştir. Nispeten seyrek çam ağaçlarının bulunduğu alanda meydana gelen yangın İtfaiye ve Orman ekiplerimizin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-07-28 17:58:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Kırıkkale'de 166 kaçak telefon malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 166 kaçak telefon malzemesi ele ...
Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi
Şehit Osman Yıldırım kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Osman Yıldırım kabri başında anıldı
İstifa eden CHP Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Bakkal: "Yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim"
YEREL HABERLER İstifa eden CHP Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı ...
Karantinayı ihlal etti, "HES kodu" ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal etti, "HES kodu" ele verdi: Polis ...
Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
Şehit Uzman Çavuş Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı / ...
Şehit Uzman Çavuş Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde şehit olan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Irak'ın kuzeyinde şehit olan Çelebi son yolculuğuna ...
Kırıkkaleli şehit Çelebi, son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER Kırıkkaleli şehit Çelebi, son yolculuğuna uğurlanıyor
Kırıkkale'de 'kilit kavşak'tan bayramda 1 milyon 892 bin araç geçti
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 'kilit kavşak'tan bayramda 1 milyon 892 ...
Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
Pençe Harekatı bölgesinde taciz ateşi açıldı: 1 asker şehit
YEREL HABERLER Pençe Harekatı bölgesinde taciz ateşi açıldı: 1 asker ...
Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
43 ilin geçiş güzergahından 9 günlük bayram tatilinde 2 milyon araç geçti
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahından 9 günlük bayram tatilinde ...
Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı
Buzdolabı prizinden çıkan yangın evi küle çevirdi
YEREL HABERLER Buzdolabı prizinden çıkan yangın evi küle çevirdi
Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor Kırıkkale'de evinin bahçesinde Türk çoban köpekleri yetiştiriyor Çiftlik sahibi Nadir Kandıralı: "Köpek ırkımızın neslini kaybettirmemeye çalışıyorum"
YEREL HABERLER Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat ...
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 5 yaralı