Yahşihan Belediyesinin 'Umutlu Pati Köy' projesi ödül kazandı Erdoğan'dan Başkan Türkyılmaz'a gururlandıran ödül

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Umutlu Pati Köy' projesi, 223 proje arasından ilk 10'a girerek ödüle layık görüldü.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması (Enpati Hayvan Dostu Şehirler)" ödül töreni Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

Toplamda 223 projenin yer aldığı ödül töreninde en iyi belediyeler ödüllendirildi. Düzenlenen ödül töreninde Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz Kırıkkalelileri ve hayvanseverleri gururlandırdı. Yahşihan Belediyesinin sokak hayvanlarının barındırılmasıyla ilgili hayata geçirilen "Umutlu Pati Köy" projesi 223 proje arasından ilk 10’a girdi. Kırıkkale'de ilk olma özelliği taşıyan projenin ödülünü Başkan Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan aldı.



"Van dostlarımız olan sokak hayvanlarımızı hep el üstünde tuttuk"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, almış olduğu ödülden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Türkyılmaz, "Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz diye düşünüyorum. Bizler göreve geldiğimiz günden beri can dostlarımız olan sokak hayvanlarımızı hep el üstünde tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Bugün burada aldığımız ödül bizleri çok gururlandırdı. Can dostlarımız için yaptığımız ve yapacak olduğumuz çalışmalarımız bundan sonra bize daha da çok cesaret verecek ve daha da iyisini yapmak için uğraş vereceğiz. Bizler Yahşihan Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızın her zaman yanında olacağız. Ödülü almamızda emeği olan tüm ekibime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.