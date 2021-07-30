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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yangınlarına karşı Kırıkkale'den fidan kampanyasına destek

İHA

Orman yangınlarına karşı Kırıkkale'den fidan kampanyasına destek

Türkiye'nin birçok yerinde devam eden yangınlar nedeniyle başlatılan fidan dikme kampanyasına katılan Kırıkkale Belediyesi, 10 bin fidan bağışı yaptı.
Turizm merkezleri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Yanan bölgeleri yeniden ağaçlandırmak ve yeşillendirmek için fidan dikme kampanyası başlatıldı. Kırıkkale Belediyesi de 10 bin adet fidan bağışında bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ülkenin dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayan ve ciğerleri yakan orman yangınlarının yaralarını sarmak için belediye olarak Kırıkkaleliler adına 10 bin fidan bağışlama kararı aldıklarını söyledi.

"Ciğerlerimiz yandı"
Devletin var gücü ile orman yangınlarına müdahale ettiğini dile getiren Saygılı, "Son 2 gün içerisinde ülkemizin dört bir yanından peş peşe yangın haberleri ile ciğerlerimiz yandı. AdanaKozan, Osmaniye, MersinSilifke, Aydıncık, KütahyaEmet, AntalyaAlanya, AydınDidim ve MuğlaBodrum, Marmaris'ten de alevler ardı ardına yükseldi. Binlerce dönümlük arazide çıkan yangınlara devletimiz tüm kurumlarıyla geleceği korumak için mücadele veriyor. Belediye olarak da Kırıkkaleliler adına cennet vatanımızın bereketli topraklarını yeniden yeşertmek için bu kampanyaya destek oldu" dedi.

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