Kırıkkale’de KPSS heyecanı

Kırıkkale’de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı öncesinde adaylar, sabah saatlerinde sınav merkezlerinde hazır bulundu. Kırıkkale’deki sınav merkezlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutuldu. Adaylar, sınava giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları görevliler tarafından kontrol edilerek binalara alındı. Saat 10.00’dan itibaren ise sınav merkezlerinin kapıları kapatıldı. Saat 10.15’te başlayan Genel YetenekGenel Kültür Sınavı'nda adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.