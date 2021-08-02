Kırıkkale'de gece yarısı kenevir sularken suçüstü yakalandı

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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, uyuşturucu yapımında kullanılan kenevirleri gece yarısı sulamak için araziye gelen şüpheli suçüstü yakalandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Taşyazı köyünde dün gece saatlerinde Ç.N. (34), uyuşturucu yapımında kullanılan kenevirleri sulamak için araziye gitti. Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kenevir sulaması yaparken şüpheli Ç.N.'yi suçüstü yakaladı.

Jandarma, olay yerinde yaptığı araştırmada ekili halde 45 kök kenevir bitkisi buldu. Sökülmüş halde yaklaşık 300 gram kubar esrar ve sulamada kullanılan malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan Ç.N. isimli şahıs hakkında soruşturma sürüyor.

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