Kırıkkale'de cezaevi firarisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de polis ekiplerince, 'kasten öldürme' suçundan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 'Kasten öldürme' suçundan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası, 16 çeşitli suç kaydı ve cezaevi firarisi olarak aranan H.Y. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.