Yahşihan Belediyesi, yangın bölgeleri için dayanışma kampanyası başlattı Başkan Türkyılmaz, "Şimdi birlik olma zamanı"

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, orman yangınlarında mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ülkenin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları nedeniyle mağdur durumda kalan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Başkan Türkyılmaz, ilçedeki vatandaşlara bu noktada duyarlı olmaları noktasında çağrıda bulundu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, konuyla ilgili "Ülkemizde çıkan orman yangınlarıyla geleceğimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var, Allah’tan rahmet diliyorum. Evlerini kaybeden, hayvanlarını kaybedenlerin vatandaşlarımız için karınca kararınca elimizden geleni yapacağız” dedi.

"Şimdi birlik olma zamanı"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz açıklamasının devamında, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla; Yahşihan Belediyesi olarak ülkemiz genelinde orman yangınlarında evi yanan ailelerimiz için kullanılmamış olmak kaydıyla, çarşaf, yorgan, yastık, 6'şar kişilik tabak, kaşık, çatal, tencere, su bardağı (takım halinde) toplayıp teslim etme kararı aldık. Bir nebze de katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın 9 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar belediyemiz hizmet binasındaki yardım çadırına müracaat etmesi rica olunur. Şimdi birlik olma zamanı" ifadelerini kullandı.

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