Riskli gruptaki otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı Kilometrelerce yol aldı, 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yakalandı: Covid-19 temaslısı şoför karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Riskli gruptaki otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı Kilometrelerce yol aldı, 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yakalandı: Covid-19 temaslısı şoför karantinaya alındı

İHA

Riskli gruptaki otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı Kilometrelerce yol aldı, 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yakalandı: Covid-19 temaslısı şoför karantinaya alındı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, otobüste yapılan 'HES kodu' denetiminde 'riskli' grupta olduğu tespit edilen şoför karantinaya alındı. Otobüs firmasına ve şoföre 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bölge Trafik Kontrol Noktasında korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. İstanbul'dan Ağrı istikametine yolcu taşıyan şoför Emin A., (40) 'HES kodu' kontrolünde 'riskli' grubunda yer aldığı tespit edildi.
PCR testi pozitif olan yolcudan dolayı 'temaslı' duruma düşen Emin A., evde izolasyonda olması gerekirken direksiyon başında yakalandı. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle şoför Emin A.'ya ve otobüs firmasına 4 bin 50’şer lira idari para cezası uyguladı. Buradaki işlemlerin ardından Emin A., karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümrük kaçağı telefonlara IMEI klonlayan şahıslar hakkında işlem
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı telefonlara IMEI klonlayan şahıslar ...
Yahşihan Belediyesi, yangın bölgeleri için dayanışma kampanyası başlattı Başkan Türkyılmaz, "Şimdi birlik olma zamanı"
YEREL HABERLER Yahşihan Belediyesi, yangın bölgeleri için dayanışma ...
Kırıkkale'de patlayan buzdolabı evi yaktı İtfaiyeyi beklemeden yangına müdahale eden 2 komşu zehirlendi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de patlayan buzdolabı evi yaktı İtfaiyeyi ...
Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
Kırıkkale'de cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de cezaevi firarisi yakalandı
Kırıkkale'de gece yarısı kenevir sularken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de gece yarısı kenevir sularken suçüstü ...
Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti: Jandarma PTS'den tespit etti, hırsızı yakaladı
YEREL HABERLER Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti: ...
Kadınların azmi: Ürettikleri oyuncak bebekler Amerika'ya gidiyor
YEREL HABERLER Kadınların azmi: Ürettikleri oyuncak bebekler ...