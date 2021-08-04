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Babasının yanına tarlaya giderken kaybolan 7 yaşındaki Rüzgar'ı jandarma buldu

İHA

Babasının yanına tarlaya giderken kaybolan 7 yaşındaki Rüzgar'ı jandarma buldu

Kırıkkale'nin Hasandede köyünde yaşayan 7 yaşındaki Rüzgar, tarlada çalışan babasının yanına gitmek için evden ayrılarak kayboldu. Jandarma tarafından yapılan 7 saatlik arama çalışmasının ardından köye 3 kilometre uzaklıktaki bir alanda bulundu.
Kırıkkale merkeze bağlı Hasandede köyünde ikamet eden S.S. isimli şahıs, dün saat 17.00 sıralarında 7 yaşındaki oğlu Rüzgar S.'nin kaybolduğunu önleyici kolluk faaliyeti yürütmekte olan jandarma devriyesine bildirdi. Bölgeye takviye jandarma personeli gönderilerek köylülerle birlikte 40 kişiden oluşan özel bir arama ekibi oluşturuldu.

Köye 3 kilometre uzaklıktaki bir alanda bulundu
Kayıp çocuğun bulunabileceği bütün yerler yakından uzağa doğru taranmaya başlandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çocuğun kaybolduğu saatlerde evlerinin arka tarafında oynadığı, bu istikamette evden uzaklaşmış olabileceğini değerlendiren ekipler, arama faaliyetlerini sürdürdü. Aradan yaklaşık 7 saat geçtikten sonra hava kararmasına rağmen kayıp çocuğun arama faaliyetine devam edildi. Jandarma ekipleri tarafından projektörler de kullanılarak yapılan dikkatli aramalar neticesinde kayıp çocuk evden yaklaşık 3 kilometre uzakta bir patika kenarında saat 21.00 sıralarında bitkin halde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan 7 yaşındaki Rüzgar S., ailesine teslim edildi.

Babasının yanına gitmek isterken kayboldu
Rüzgar S'nin köyün yakınındaki tarlada çalışan babasının yanına gitmek için evden ayrıldığı, bir süre sonra yönünü şaşırdığı ve hava kararınca da evin yolunu bir daha bulamadığı belirtildi. Olaydan 1 gün sonra kayıp çocuk ve babası Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına gelerek teşekkür ziyaretinde bulundu.
Baba S.S. kendisinin de askerliğini Jandarma olarak yaptığını belirterek, Jandarma görevlilerinin çok kısa bir zamanda organize bir şekilde olaya müdahale etmesini ve oğlunu bulmasının kendileri için çok sevindirici ve gurur verici olduğunu belirtti.

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