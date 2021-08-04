Definecilerin açtığı 14 metrelik çukura düşen tavşanı itfaiye kurtardı

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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde definecilerin açtığı 14 metre derinliğindeki çukura düşen tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Tekke köyünde defineciler tarafından açılan 14 metre derinliğindeki çukura tavşan düştü. Çukurdaki tavşanı fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla tavşanı kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi.

İhbar üzerine Delice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi. Merdiven yardımıyla çukura inen itfaiye eri, tavşanı çıkarttıktan sonra su verdi. Daha sonra tavşan doğaya salındı.

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