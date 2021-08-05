Pandemiyle mücadelede en önemli silah: Aşı Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Kırdı Harbawi: "100 bindeki vaka sayısı anlamında Kırıkkale olarak biraz yüksek seyrediyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemiyle mücadelede en önemli silah: Aşı Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Kırdı Harbawi: "100 bindeki vaka sayısı anlamında Kırıkkale olarak biraz yüksek seyrediyoruz"

İHA

Pandemiyle mücadelede en önemli silah: Aşı Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Kırdı Harbawi: "100 bindeki vaka sayısı anlamında Kırıkkale olarak biraz yüksek seyrediyoruz"

Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Kırdı Harbawi, "Gerçekten aşı pandemiyle mücadelede elimizdeki en önemli silahlar arasında yer alıyor. Bu konuda da ülkemiz, dünyaya bakıldığı zaman aşı yapılma konusunda önde gelen ülkeler arasında yer alıyor" dedi.
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Kırdı Harbawi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, aşının pandemiyle mücadelede en önemli silah olduğunu söyledi.

"65 yaş ve üzerinde yüksek oranda aşılanma olduğunu görüyoruz"
Hızlı bir şekilde aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirten Harbawi, "Gerçekten aşı pandemiyle mücadelede elimizdeki en önemli silahlar arasında yer alıyor. Bu konuda da ülkemiz dünyaya bakıldığı zaman aşı yapılma konusunda önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. İlimizde son zamanlarda yayınlanan günlük aşı oranları haritasında da ‘sarı’ ile dönüştü. Hızlı bir şekilde aşı çalışmalarımız devam ediyor. İlimize bakıldığı zaman ‘sarı’ ile dönmemizin haricinde yüzde 65 oranın üzerine çıkarak yaşlı grupta 65 yaş ve üzerinde yüksek oranda aşılanma olduğunu görüyoruz" dedi.

"Mutlaka aşınızı olunuz"
Özellikle 35 yaş ve altında aşılanma oranlarımızın daha düşük seyrettiğini ifade eden Harbawi, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu konuda özellikle gençlerimizden 3540 yaş alt gruptan aşıya olan ilgilerin biraz daha artmasını bekliyoruz. Ancak bu şekilde toplum bağışıklığı oluşarak pandeminin daha hafif seyretmesine hastalığın daha hafif seyretmesine ancak bu şekilde yaklaşabiliriz. Pandeminin üstesinden gelebiliriz. Şu anda vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına öncelikle mutlaka Alman aşısı olarak bilinen BioNTech aşısı hem de Çin aşısı olarak bilinen Sinovac aşısı olacakları için mutlaka randevu alarak sağlık tesislerimize başvurmalarını öneriyoruz. Onun haricinde baktığımız zaman Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanemizde, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve onun haricinde Yüksek İhtisas Semt Polikliniğinde aşılanma hizmetlerimiz devam etmektedir. Aşı çalışmalarını destekleyen filyasyon çalışmalarımız var."

"Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerekiyor"
Kırıkkale’de vaka sayılarında artış olduğunu dile getiren Harbawi, "Türkiye geneline baktığımız zaman 100 bindeki vaka sayısı anlamında Kırıkkale olarak biraz yüksek seyrediyoruz. Vatandaşlarımızdan hızlı bir şekilde aşı çalışmalarına eğilmelerine hızlı bir şekilde aşı olmalarını öneriyoruz. Vaka sayılarımızın daha azalabilmesi için. Onun haricinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor. Bu konuda rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu şekilde hem aşı oranlarımızın yükselmesiyle hem de bu tedbirleri aşı olsak dahi uyarak inşallah en kısa zaman da pandemi sürecini atlatacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Definecilerin açtığı 14 metrelik çukura düşen tavşanı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Definecilerin açtığı 14 metrelik çukura düşen tavşanı ...
Babasının yanına tarlaya giderken kaybolan 7 yaşındaki Rüzgar'ı jandarma buldu
YEREL HABERLER Babasının yanına tarlaya giderken kaybolan 7 ...
Atık yağlar çörek otlu sabuna dönüşüyor Çörek otlu sabun üretimi kadınların yeni gelir kapısı olacak Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz: "Kırıkkale’de bir ilk: Evden topladığımız atık yağlarla beraber sabun yapacağız"
YEREL HABERLER Atık yağlar çörek otlu sabuna dönüşüyor Çörek otlu ...
Riskli gruptaki otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı Kilometrelerce yol aldı, 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yakalandı: Covid-19 temaslısı şoför karantinaya alındı
YEREL HABERLER Riskli gruptaki otobüs şoförü direksiyon başında ...
Gümrük kaçağı telefonlara IMEI klonlayan şahıslar hakkında işlem
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı telefonlara IMEI klonlayan şahıslar ...
Yahşihan Belediyesi, yangın bölgeleri için dayanışma kampanyası başlattı Başkan Türkyılmaz, "Şimdi birlik olma zamanı"
YEREL HABERLER Yahşihan Belediyesi, yangın bölgeleri için dayanışma ...