Panelvan minibüs takla attı: 3 yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan panelvan minibüsün takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, KırıkkaleAnkara D200 kara yolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. idaresindeki 06 KNJ 60 plakalı Volkswagen marka panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole ters devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yolculardan E.Ş., Ö A.A. ve R.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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