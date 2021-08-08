Kırıkkale'de yol süpürme aracı devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan yol süpürme aracının devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Fabrikalar Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D.'nin kullandığı 71 AAL 028 plakalı yol süpürme aracı, sürücüsünün geri manevra yapması sonucu duvara çarparak devrildi. Yan yatan araç sürücüsü ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Murat D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.