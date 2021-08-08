Otomobil metrelerce takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin metrelerce takla attığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde KırıkkaleÇorum D200 karayolunun 52. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. idaresindeki 16 ADY 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yunus Ç. (35) ile yolculardan Eylül G. (14), Hatice A.(39) ve Bilge A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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