Otobüs kazaları sonrası Kırıkkale'de denetimler arttı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, ülke genelindeki otobüs kazalarının ardından denetimler arttırıldı.

Kırıkkale'de polis, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri kontrol noktalarında tek tek durdurdu. Denetimlerde takograf cihazları kontrol edilerek, şoförlerin gittikleri yol uzunluğu, hız kontrolü ve alkol kontrolü yapıldı. Otobüs şoförleri de dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Otobüs şoförü Feridun Fırtına, "Şoför arkadaşlarımızın daha dikkatli olmaları lazım. Trafik kurallarına uyuyoruz. Yolculukları çift şoför olarak yapıyoruz. Uykusu gelen arkadaşımızın diğer şoför arkadaş ile değişmeli. Uykusu varsa bir adım bile atmayacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-08-10 15:08:08



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