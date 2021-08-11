Akrabalarından etkilendi, Müslüman oldu

Almanya vatandaşı Aylin Turkieh, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde müftülük tarafından yapılan ihtida töreninde Kelimei Şehadet getirip Müslüman oldu.
Almanya vatandaşı Aylin Turkieh, akrabalarından etkilenerek İslam dinini araştırdı. Tatil için akrabalarının yanına geldiği memleketi Kırıkkale'de Müslüman olmaya karar verdi. Babası Türk, annesi Almanya uyruklu olan Aylin Turkieh, Bahşılı İlçe Müftülüğüne müracaat etti. Müftülük binasında Turkieh için ihtida töreni düzenlendi.
Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan törende İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk, Turkieh'e İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verdi. Turkieh, şahitler huzurunda Kelimei Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Kocatürk, Aylin'e Kur'anı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.