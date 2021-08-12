Kırıkkale'de masabaşı deprem tatbikatı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kırıkkale'deki ana çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını test etmek amacıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde gerçekleştirilen tatbikat, Vali Yardımcısı Ömer Ulu başkanlığında, Yerel Düzey Çalışma Grubu Operasyon Planlarının Ana Çözüm Ortağı olan Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımı ile İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Merkez üssü Keskin ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öngörülerek, tatbikat icra edildi. Tatbikatta; tüm kurum ve kuruluşların aynı sistem üzerinden haberleşmesine ve süreçleri yönetmesine imkan sağlayan Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) kullanıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun, yaptığı açıklamada, "İl afet müdahale planı içerisinde yer alan, 26 yerel düzey çalışma grubu planlarından sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarımızın görev ve sorumluluklarını, çalışma gruplarının diğer çalışma gruplarıyla olan ilişkilerini güçlendirmesini sağlamak, afet ve acil durumlara müdahale süreçlerini, etkin ve etkili müdahale için gerekli olan çalışma grup teşkilini ekipman ve insan kaynakları kapasitesini görerek, ihtiyaç duyulabilecek kapasiteyi ve sistemin çalışmasında meydana gelebilecek eksiklikleri tespit etmektir" ifadesini kullandı.

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