Yahşihan Belediyesi’nde aşı teşvik eğitimi

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından Covid19 ile mücadelede en önemli silah olan aşı çalışmalarına yönelik ön yargıyı kırmak ve teşviki artırmak amacıyla personellere bilgilendirme eğitimi verildi.

Yahşihan Belediyesi Nikâh Salonunda gerçekleşen programa belediye personelleri katıldı. Dünyanın ana gündemini uzun süredir meşgul eden korona virüs salgınına karşı ulusal ve küresel anlamda gerçekleştirilen aşılama çalışmalarına ilişkin ortaya atılan asılsız iddiaları kırmak, bilimsel verilerle aşının toplum sağlığı açısından önemine vurgu yapmak için Yahşihan Belediyesi personellerine en etkili yöntem olan aşı hakkında Uzm. Dr. Yasemin Alagöz tarafından bilgiler verildi. Bilgilendirme eğitiminde; Türkiye’nin vaka sayılarının güncel bilgileri paylaşılarak aşılanmanın başlaması itibarıyla ülke genelinde ortaya çıkan olumlu tablo detaylandırıldı.

Eğitimin devamında aşının başlamasıyla birlikte yoğun bakımdaki hasta sayısının ciddi oranda azaldığına dikkat çekildi. Salgından bireysel korunmanın tam anlamıyla gerçekleşmemesi halinde pandemi tehdidinin hep devam edeceği belirtildi. Aşıya dönük atılan iddialar, somut bir şekilde dile getirilerek katılımcılar üzerindeki ön yargısı yapılan açıklamalarla ortadan kaldırıldı ve maske, mesafe ve hijyen kurallarının bu süreçte vazgeçilmez unsurlar olduğu anlatıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da, bütün hayatımızı etkileyen korona virüse karşı biran önce aşı olunmasının gerektiğini bildirerek herkesi aşı olmaya davet etti.

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