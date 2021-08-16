Kırıkkale'de aranan 11 şahıs yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranması bulunan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanması ve hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. 915 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda silahla yağma suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.C.G., birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Z.D. ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.K. isimli şahıslar yakalandı.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranması bulanan 8 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

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