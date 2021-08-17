Tahnit ustası av köşkünde doldurduğu kanatlı hayvanları sergiliyor Kanatlı yaban hayvanları tahnit sanatı ile korunuyor Tahnit sanatçısı İlker Yücel: “Tek bir kuşu ortalama 10 saatte dolduruyorum” “Bir tahnit de 20-25 yıla kadar kendini bozmadan koruyabiliyor”

Kırıkkale’de yaşayan İlker Yücel, tahnit sanatı ile içlerini doldurduğu kanatlı yaban hayvanlarını av köşkünde sergiliyor.

Türkiye Avcılar, Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Kırıkkale İl Başkanı İlker Yücel, telef olan hayvanların yanı sıra avlanması yasal olan kuş türlerini, içi doldurulmuş süs hayvanı maketi yapma sanatı (tahnit) ile makete dönüştürüyor. Hayvanların bozulmadan saklanması amacıyla özel işlemlerden geçirerek içlerini dolduran Yücel, bunların bazılarını evinin bir odasında sergiliyor.

‘Av köşkü’ ismini verdiği alanda tahnit uygulayarak adeta canlandırdığı farklı türlerde yaklaşık 30 kanatlı hayvan bulunuyor. Hayvanların özenle hazırlanan tahnitleri, yaklaşık 20 yıl bozulmadan dururken gelecek nesillere de tanıtılıyor.

Yücel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarından görerek heveslendiği sanatı uzun yıllar devam ettirmek istediğini anlattı. Yücel, “Her avcının hayalidir kendisine ait bir odası ya da bir yerinin olması. Bizlerin de avcılıkta bir kimliğimiz var. Bizlerin bu noktada herkesten daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu hususları da göz önüne alarak bu işi resmi olarak yapabilmek için, bu ticari değil hobi amaçlı, satış dışında uğraşmak istiyorsanız belge almak gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüklerinden belgeler alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Tek bir kuşu ortalama 10 saatte dolduruyorum”

Doldurma işleminin 2 saatte de yapılabileceğini fakat bunun uzun soluklu olmayacağını kaydeden Yücel, “Ben bunu güne yayıyorum. Tek bir kuşu ortalama 810 saat gibi bir süre ile dolumunu bitiriyorum ve kuruma aşamasına getiriyorum formunu verdikten sonra. Tabii ki bunlar biraz titizlik meselesi. Ayrıntıları atlamadan, gereken tüm maddeleri kullanarak ve diğer aşamalarını da itinalı bir şekilde tertemiz yaparak bitirmek en önemli husus. Bunu yaptığınızda da tahnitin raf ömrünün uzun olması önemli. Bir tahnit de 2025 yıla kadar kendini bozmadan koruyabiliyor” dedi.

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