Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ağırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ağırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı

İHA

Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ağırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı

Kırıkkale'de ormanlık arazisinde yasadışı kenevir yetiştiriciliği ve ağırda da kaçak rakı üretimi yapan şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda bin 80 adet kök kenevir ve 80 litre kaçak rakı ele geçirildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'uyuşturucu' ve 'kaçak içki' ile mücadele sürüyor. Bu kapsamında jandarma ekipleri Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde yaşayan C.Ö. (38) isimli şüpheli şahsın, ormanlık arazisinde uyuşturucu yapımında kullanılan kök keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Köydeki ormanlık arazisine operasyon düzenleyen jandarma, bin 80 adet kök kenevire el koydu. İkamette yapılan aramada da; ağırda ürettiği 80 litre kaçak rakı ile üretimde kullanılan malzemelerden 2 adet kazan, 1 adet bakır boru ve 5 adet tüp ele geçirdi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli C.Ö. hakkında '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' gereğince adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı
YEREL HABERLER Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba ...
Kırıkkale’de gece yarısı korkunç olay: 15 yaşındaki kız 4. kattan düştü
YEREL HABERLER Kırıkkale’de gece yarısı korkunç olay: 15 yaşındaki ...
Tahnit ustası av köşkünde doldurduğu kanatlı hayvanları sergiliyor Kanatlı yaban hayvanları tahnit sanatı ile korunuyor Tahnit sanatçısı İlker Yücel: “Tek bir kuşu ortalama 10 saatte dolduruyorum” “Bir tahnit de 20-25 yıla kadar kendini bozmadan koruyabiliyor”
YEREL HABERLER Tahnit ustası av köşkünde doldurduğu kanatlı ...
Arkadaşlarına tabanca ile şaka yaparken başından vuruldu
YEREL HABERLER Arkadaşlarına tabanca ile şaka yaparken başından ...
Mandıradan 25 bin liralık çatı sacı çalan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Mandıradan 25 bin liralık çatı sacı çalan şahıslar ...
Jandarmanın dikkatinden kaçmadı: çevreye moloz döken şahıslara ceza
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkatinden kaçmadı: çevreye moloz döken ...
Kırıkkale'de aranan 11 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de aranan 11 şahıs yakalandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Ay yıldızlı formayla ilk kez koşan milli atlet Balkan üçüncüsü
YEREL HABERLER Ay yıldızlı formayla ilk kez koşan milli atlet Balkan ...
Kırıkkale'de kaybolan yaşlı adam 8 saatte bulundu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kaybolan yaşlı adam 8 saatte bulundu
Covid-19 testi pozitif olan kişi meyhanede yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Covid-19 testi pozitif olan kişi meyhanede yakalandı: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.