Virüsü hiçe sayıp, karantinayı deldiler: Kimisi otobüste, kimisi de aracında yakalandı Anne 'pozitif', oğlu 'temaslı': Otobüste seyahat ediyorlardı, 'HES kodu' ele verdi Riskli gruptaki vatandaş: 'İdare et'

Kırıkkale'de Covid19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimde, yolcu otobüsünde seyahat eden 'temaslı' oğluyla birlikte PCR testi 'pozitif' olan anneyi 'HES kodu' ele verdi. Özel aracında tespit edilen 'riskli' gruptaki başka bir vatandaşta filyasyon görevlisine durumu 'idare et' dese de 4bin 50 lira cezadan kurtulamadı.

Ülke genelinde pozitif vaka sayılarındaki artışın 20 bine yaklaşmasıyla birlikte denetimler, 24 saat esasına göre devam ediyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, korona virüs tedbirleri kapsamında yolcu otobüsleri ve özel araçlar tek tek durduruldu. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince yapılan denetimde, kişilerin 'HES kodu' kontrolleri gerçekleştirildi.



Anne 'pozitif', oğlu 'temaslı'

Bölge Trafik Kontrol Noktasında polis ekiplerince yapılan denetimde, 'riskli' guruptaki 'temaslı' oğlu M.O. ile birlikte İstanbul'dan Bitlis'e giden anne A.O.'nun Covid19 PCR testinin 'pozitif' olduğu tespit edildi. Polis, anne ve oğlunu otobüsten indirdi, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, insan sağlığını riske attığı gerekçesiyle anne A.Y. ile otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası yazdı.



'İdare et' dese de cezadan kurtulamadı

Özel hususi aracıyla Ankara'dan Çorum'a giden bir başka 'riskli' gruptaki C.Y. isimli vatandaş ise 'HES kodu' denetimine takıldı. Filyasyon görevlisine durumu 'idare et' dese de 4 bin 50 lira ceza yemekten kurtulamadı. C.Y, Ankara'da PCR testi yaptıran C.Y, 24 saat süreyle kendisini izole etmediği için 'riskli' grupta yer aldığı belirlendi. Burada yapılan işlemlerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir pansiyonda karantinaya alındılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.