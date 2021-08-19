2021 av sezonu açılış tarihi belli oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2021 av sezonunun 21 Ağustos Cumartesi günü başlayacağı bildirildi.
20212022 av sezonunun açılacağı tarih ve avlanma sayıları ilan edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 21 Ağustos günü itibarıyla avcıların; bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal gibi hayvanları avlayabilecekleri belirtildi.
Alınan karar uyarınca; Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecek. Yaban domuzu avının ilave olarak da Salı günü yapılabileceği ifade edildi.
Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için 'avcılık belgesi' almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerektiği aktarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.