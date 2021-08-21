Gece yarısı şoku yaşadılar: Temaslı olduklarını trende öğrenen bir aile karantinaya alındı

Doğu Ekspres treni ile yolculuk yapan bir aile, gece yarısı şoku yaşadı. Korona virüs temaslısı oldukları tespit edilince de Kırıkkale garında indirilip, yurtta karantinaya alındı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, denetimler 24 saat esasına göre yapılıyor. Pozitif vaka sayılarındaki artışın önüne geçebilmek için karantina ihlali yapan riskli gruptaki kişiler karantinaya alınıyor. Denetimlerde ve yapılan ihbarlar sonucunda da her geçen gün yurtta karantinaya alınan kişi sayısında da artış yaşanıyor.

Korona virüs temaslısı olan bir aile ise bu kez trende yakalandı. Doğu Ekspresi treni ile Ankara'dan Sivas'a yolculuk yaptığı sırada Covid19 temaslısı oldukları tespit edildi. Kırıkkale garında indirilen aile, gece yarısı şoku yaşadı. Kaçak duruma düşmemek için de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yapılan ihbarla İl Salgın Denetim Merkezi’nden ekip sevk edildi. Filyasyon ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde anne C.D. (40), baba M.D. (46) ve çocukları M.D'nin (18) izlenimlerinin devam ettiği anlaşıldı. Karantina ihlali yapan aileye 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta da karantinaya alındı.



"Ankara’da bindik, Kırıkkale’de indirdiler"

Filyasyon ekiplerine durumu anlatan M.D. (18), 2 gün önce Ankara’ya trenle geldiklerini belirterek, "Ben 18’inde tren bileti aldım. Sonra işlemlerim bitti benim. Telefonlarımız kapalı sadece anneminki açık. Trende bizim biletlerimiz iptal oldu. Neden olduğunu sorduğumuzda HES koduyla ilgili bir problem var dediler. Ondan sonra temaslı olduğumuzu öğreniyoruz. Ankara’da bindik, Kırıkkale’de indirdiler. Sonra biz yanlış bir işlem yapmayalım diye kaçak olarak bir yere gitmeyelim diye tren garından biz 112’yi aradık" ifadesini kullandı.

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