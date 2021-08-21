Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı İlahiler söylendi, semazenler sahne aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı İlahiler söylendi, semazenler sahne aldı

İHA

Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı İlahiler söylendi, semazenler sahne aldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde geleneksel aşure günü etkinlikleri kapsamında, ilahi dinletisi ve semazen gösterileri yapıldı. Binlerce kişilik kazanlarda kaynatılan aşureler de ilçe halkına dağıtıldı.
İnanca göre Hz. Nuh'un tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı aş olan, bolluk ve bereketin simgesi aşure, Muharrem ayında da damakları tatlandırmaya devam ediyor. Buğday, pirinç, üzüm, incir, nohut, fasulye ve şeker gibi 40'a yakın gıda malzemesiyle hazırlanan, bolluk ve bereketin simgesi aşure; lezzetini odun ateşinden, bereketini de dualardan alıyor.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde aşure kazanları bu kez birlik, beraberlik ve kardeşlik için kaynatıldı. Belediye tarafından yapılan geleneksel aşure günü etkinlikleri kapsamında kadınlar, imece usulüyle binlerce kişilik aşure hazırladı. Belediye personelleri tarafından da ilçe halkına dağıtıldı. İlahi dinletisi ve semazenlerin sahne aldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Yahşihan İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen tarafından da dualar edildi.
Dayanışma ve birlik içerisinde olunması gerektiğini ifade eden Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, hep birlikte bir bütün olunduğunda dünyaya mesaj verilebileceğini söyledi.

"Dayanışma ve birlik içinde olmamız gerekiyor"
Türk milletinin çok büyük bir hücum altında ve baskı altında olduğunu belirten Uzunoğlu, şunları kaydetti:
"Buna karşı yapılabilecek en güzel şey, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu kabul ederek, bir araya gelerek dayanışma ve birlik içinde olmamız gerekiyor. Aşure günü de bunlardan biridir. Çanakkale nasıl bizim, 15 Temmuz'da bizim. Hep birlikte birlik bütünlük içinde olursak dünyaya ancak o şekilde mesaj verebiliriz, bu saldırıları önleriz. Bunu yapmadığımız zaman mutlaka bizim fay hatlarımızı kullanacaklardır. Bizi zayıf düşürmek için çalışacaklardır. Aleviler de bizim zenginliğimiz, Sünniler de bizim zenginliğimiz. Kürtler de, Lazlar da, Çerkezler de bizim zenginliğimiz. Bütün toplum hepsi bizim zenginliğimiz. Türk milletini, çok canlı mozaikten yapılmış, kök boya halıdan yapılmış bir kilim olarak düşünün. Bu kadar zenginliği hep birlikte ayakta tutuyoruz."

"20 tane kazan da aşure kaynatıldı"
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise geleneksel usullerle 20 tane kazanda aşure kaynatıldığını ifade ederek, "Bugün Yahşihan’da Hanım efendiler çok heyecanlıydı. Geleneksel hale getirdiğimiz ve geçen yıl pandemiden dolayı yapamadığımız aşure günü için sabah 5.30 sabah ezanıyla beraber 20 tane hanım efendi 20 tane kazan da aşure kaynattı. Aşure; Yahşihan’daki Hanım efendilerin anneannelerimizden atalarımızdan öğrendiklerimizle yapıldı. Tabi aşure herkese göre vardır ama Yahşihan’da farklı bir usulle kaynıyor" dedi.

"Camilerde ve esnaflarımıza da dağıttık"
Türkyılmaz, “Sabah kalktığımda gördüğümde hanımefendilerin gözlerinin içi gülüyordu. Yahşihan’da bir şey vardı bugün sevgi, bereket, huzur, bayrak, Kur’an, vatan sevgisi vardı. Olmayan bir şey vardı; kinlik yoktu, hainlik yoktu, alçaklık yoktu, vatana ihanet yoktu. Bugün katılan protokolle beraber Kur’anı Kerim tilavetleri, semazen gösterileri, konuşmalar ve Yahşihan halkı vardı. 20 tane kazanı 10 tane camide dağıttık. Esnaflarımıza dağıttık. Vatandaşların evlerine gönderdik. Buraya her yerden gelen vatandaşlarla beraber o aşureye birer kaşıkta biz salladık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gece yarısı şoku yaşadılar: Temaslı olduklarını trende öğrenen bir aile karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gece yarısı şoku yaşadılar: Temaslı olduklarını ...
Karantina sürecinin tamamlanmasına 3 gün kalmıştı: Covid-19 testi pozitif olan kişi radara takıldı
YEREL HABERLER Karantina sürecinin tamamlanmasına 3 gün kalmıştı: ...
Karantina kaçağının bahanesi polisleri şaşırttı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim" Delta varyantı hastası ağabey, yurdun penceresinden seslendi: "Beni kapattınız, adamı neden kapatıyorsunuz?" Polisler ikna etmeye çalıştı, karantina kaçağı dakikalarca direndi Muhabire tepki: "Ne çekip duruyorsun, oyun mu oynatıyoruz"
YEREL HABERLER Karantina kaçağının bahanesi polisleri şaşırttı: ...
Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı Köylüler ve jandarma, söndürme çalışmalarında seferber oldu
YEREL HABERLER Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle ...
2021 av sezonu açılış tarihi belli oldu
YEREL HABERLER 2021 av sezonu açılış tarihi belli oldu
Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Virüsü hiçe sayıp, karantinayı deldiler: Kimisi otobüste, kimisi de aracında yakalandı Anne 'pozitif', oğlu 'temaslı': Otobüste seyahat ediyorlardı, 'HES kodu' ele verdi Riskli gruptaki vatandaş: 'İdare et'
YEREL HABERLER Virüsü hiçe sayıp, karantinayı deldiler: Kimisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.