Kırıkkale'de uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli gözaltında

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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda eroin ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Kimeski köyünde şüpheli bir otomobil durduruldu. D.Y. (28) ve Ç.M. (27) isimli şahısların üst araması yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesinin de destek verdiği operasyonda, alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 15 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.

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