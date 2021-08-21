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Kayıp çanta, 360 saatlik kamera kaydı incelenerek bulundu

DHA

Kayıp çanta, 360 saatlik kamera kaydı incelenerek bulundu


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de Sultan Ö.'nün (32) mola verdiği dinlenme tesisinde kaybettiği içinde ziynet eşyası, para ve telefonu bulunan çantası, jandarmanın 360 saatlik kamera kaydını incelemesi sonucu Elazığ'da bulunarak teslim edildi.
Ankara'dan memleketi Yozgat'a gitmek için otomobiliyle yola çıkan Sultan Ö., Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde dinlenme tesisinde mola verdi. Sultan Ö., moladan sonra aracına binerken otomobilin tavan kısmına koyduğu çantasını burada unuttu. Sultan Ö., bir süre sonra çantanın yanında olmadığını fark edince dinlenme tesisine geri dönerek, jandarmaya ihbarda bulundu.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Irmak Jandarma Karakolu ekipleri, tesiste ve çevresinde araştırma yaparak, güzergahtaki tüm güvenlik kameralarını taradı. 2 günde 15 güvenlik kamerasının kaydettiği 360 saatlik görüntü incelendi. Tesisten yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına, yolda duran otomobilden inen sürücünün yerden bir şey aldığı tespit edildi. Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından aracın plakası tespit edildi. Avusturya plakalı aracın kısa bir süre önce Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve çantanın kaybolduğu gün Kırıkkale üzerinden Elazığ'a gittiği belirlendi.
Gümrük kayıtlarının incelenmesinde araç sürücüsü D.A.'nın 8 yıl önce Türk vatandaşlığından çıktığı tespit edildi. Eski T.C. Kimlik Numarası üzerinden akrabalarına sonra da kendisine ulaşılan sürücü D.A, çantayı teslim etmesi için Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı´na davet edildi. D.A. da 2 gün sonra Kırıkkale'ye gelerek çantayı jandarmaya teslim etti. D.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma, daha sonra Sultan Ö.'yü jandarma karakoluna davet ederek, çantasını içindeki ziynet eşyası, para ve telefonu ile birlikte teslim etti. Sultan Ö., çanta bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek jandarmaya teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-08-21 14:54:14

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